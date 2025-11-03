Buse Terim'den Cenk Eyüboğlu açıklaması
Buse Terim'in iş adamı Cenk Eyüboğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Terim, söz konusu iddialara ilişkin açıklamada bulundu
Geçtiğimiz yıl Volkan Bahçekapılı ile evliliğini sonlandıran iki çocuk annesi Buse Terim'in yeni bir birliktelik yaşadığı iddia edilmiş, adı; iş adamı Cenk Eyüboğlu ile anılmıştı.Buse Terim
"BEYEFENDİYİ TANIMIYORUM"
Buse Terim, söz konusu iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Terim; "Özel hayatıma dair yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Haberde adı geçen beyefendiyi tanımıyorum bile... Gerçekle ilgisi olmayan bu tür iddiaların paylaşılmasından üzüntü duyuyorum" dedi.Cenk Eyüboğlu