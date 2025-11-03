Buse Terim'den Cenk Eyüboğlu açıklaması

Geçtiğimiz yıl Volkan Bahçekapılı ile evliliğini sonlandıran iki çocuk annesi Buse Terim'in yeni bir birliktelik yaşadığı iddia edilmiş, adı; iş adamı Cenk Eyüboğlu ile anılmıştı.

Buse Terim

"BEYEFENDİYİ TANIMIYORUM"

Buse Terim, söz konusu iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Terim; "Özel hayatıma dair yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Haberde adı geçen beyefendiyi tanımıyorum bile... Gerçekle ilgisi olmayan bu tür iddiaların paylaşılmasından üzüntü duyuyorum" dedi.

Cenk Eyüboğlu