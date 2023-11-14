Buse Tosun Çavuşoğlu'nun hedefi kadın güreşinde ilk olimpiyat altın madalyası

Geçtiğimiz eylül ayında kazandığı dünya şampiyonluğuyla tüm Türkiye’nin bir kez daha gururu olan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları’nın hazırlıklarına başladı. Hazırlık sürecine hiç durmadan devam ettiğini ve sadece 10 günlük kutlama yaptığını söyleyen Buse, "Antrenmanlara son surat devam ediyoruz. Çok kısa bir süre kaldı. Önümüzdeki temmuz ayı olimpiyatlar. İnşallah orada ülkemize kazanılmamış atın madalyamız var, kadın güreş tarihinde. Altın madalyayı, ülkemize Yalova’mıza, tüm Türkiye’ye getirmek için çalışıyoruz" dedi.

"Neden olimpiyat şampiyonluğu olmasın?"

Dünya şampiyonasında rakiplerine üstünlük sağlayan Buse, rakiplerini tek tek sayı tuşu ve tuş ederek dünya şampiyonluğuna ulaştığını hatırlattı. Artık tüm dikkatinin olimpiyatlarda olduğunu söyleyen Buse Tosun Çavuşoğlu, "Ben hayalleri, idealleri hep yüksekte olan bir karaktere sahibim. Belki güreş branşı olmasaydı, farklı yerlerde de aynı Buse’yi yansıtırdım. Başka branşlarda, başka bir konumda da olsaydım bugün bu başarımı yine konuşabilirdik. Çünkü hedefinizi koyduktan sonra ortaya inanılmaz derecede çalışan ve o hedefe ulaşana kadar hiç aralıksız, hedefe kilitlenen bir insanım. Şimdi sadece olimpiyatlar kaldı. Neden olimpiyat şampiyonluğu olmasın? Benden sonra gelen küçük güreşçilere, sporculara neden öncü olmayalım? Neden bunları başarabileceğimizi göstermeyelim? İnşallah da elde ederiz" diye konuştu.

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"Hepimiz olimpiyat altın madalyasına odaklanmış durumdayız"

Kadın güreş tarihinde Yasemin Adar Yiğit’ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ikinci isim olan Buse, Türk kadın güreş tarihinde bugüne kadar kazanılmayan bir olimpiyat altın madalyası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bundan önce yıldızlar ve gençler kategorilerinde kadın güreşi her zaman madalya almıştı. Yıldızlarda, gençlerde, U-23’te büyükler kategorisinde şu ana kadar Avrupa ve dünya şampiyonluğunda alınmamış madalyamız kalmadı koleksiyonumuzda. Olimpiyat üçüncü olarak tarihe geçen Yasemin Adar Yiğit var. İlklere imza atıp bize o madalyayı kazandırmıştı. Çıta yükseldikçe hedefler yükseliyor, daha da zorlaşıyor. Kadın güreş takımının gözünü komple diktiği bir madalya var. Olimpiyat altın madalyası. Hepimiz oraya odaklanmış, kenetlenmiş durumdayız. İnşallah birden fazla sporcuya nasip olur ülkemize kazandırırız."

"Şampiyonluğun ardında birçok gözyaşı, ameliyat, operasyon, yenilgi var"

Dünya şampiyonluğu için 17 senelik bir emeğinin olduğuna vurgu yapan Buse, "Buse olarak, şampiyon olarak karşınızda duruyorum ama bunun ardında birçok gözyaşı, ameliyat, operasyon, bir çok yenilgi var. Düştüğümüz yerden kalkmak o kadar zor. 2 sene madalya alamadığım, sıfır çektiğim dönemler oldu. Bunun üstesinden geldik. En önemlisi de bu. Bunun tarifi yok. Ailem sevdiklerim, eşim, hocalarım, antrenörlerim, milli takım arkadaşlarım. Çok büyük fedakarlıklar ve emekler var. Bunun devam etmesi için olimpiyatlarda altın madalya lazım. Yoksa inanın zirveye ulaşmış sporcunun orayı koruması çok zor. Oradan düşerse zaten bunun psikolojisi de zor olur. İnşallah altın madalya kazanırım. Bugüne kadar hayatımda yaşamadığım duyguyu dünya şampiyonu olarak yaşadım diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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"Önemli olan sakatlık değil hedefe kilitlenmek"

2020 Tokyo olimpiyatlarında omzundan bir tendon ameliyatı geçirdiğini ve bunun kendisini olumsuz etkilediğini anlatan Buse, şöyle devam etti:

"Daha önce de düşmüştün Buse, bu sefer de düştün. Kalkamayacağın, yapamayacağın bir acı değil diyerek inanılmaz bir çalışmayla, ailemden destekle yorularak, yıpranarak yeniden ayağa kalktım. Hiç kolay olmadı. Parmağımı dahi oynatamadığım dönemden dünya şampiyonluğuna uzanan bir yolculuk. Büyük başarıların öncesinde gelen sakatlıklarmış. Hep bunu böyle yaşadım açıkçası. Çünkü diz ameliyatı olduktan 2 sene sonra büyüklerde Avrupa ve dünya üçüncülüklerine ulaşmıştım. Önemli olan sakatlık değil hedefe kilitlenmek. Olimpiyatlarda altın madalyaya sakatlanmadan ulaşamaya çalışacağız."

Yalova’daki bir okulda beden öğretmenliği de yapan milli sporcu, gelecek nesillerde başarılı sporcuların ortaya çıkması için çabaladığını ifade etti.

Çiftlikköy Belediyespor güreşçisi Buse’nin antrenörü Murat Gençtürk ise olimpiyatlara az bir süre kaldığını dile getirerek, "Günde çift antrenman yapıyoruz. Haftanın 3 günü kuvvet antrenmanı diğer günler teknik ve koşu antrenmanlarıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.