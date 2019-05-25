Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Busenaz Sürmeneli'den altın madalya!

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Çekya'da düzenlenen Grand-Prix Usti Slam Boks Turnuvası'nda 69 kiloda şampiyon oldu

Boks

Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları öncesi 21-25 Mayıs tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Grand-Prix Usti Slam Boks Turnuvasında dört maç sonunda altın madalyanın sahibi oldu. Büyük Kadınlar Avrupa şampiyonluğu bulunan boksörleri yenerek finale yükselen Busenaz, final müsabakasında Bulgar boksör Melis Yunuzova'yı mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Performansıyla Avrupa Oyunları'na hazır olduğunu gösteren Milli boksör, kazandığı altın madalyayla da oyunlar öncesinde moral buldu. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sercan Demir'den gümüş madalya!
DİĞERSercan Demir'den gümüş madalya!
Sualtında Ege Rüzgarı
DİĞERSualtında Ege Rüzgarı
Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyon!
DİĞERGrekoromen Güreş Milli Takımı şampiyon
Tekvandonun "Yaman" kadını
DİĞERTekvandonun "Yaman" kadını
Caster Semenya 3 bin metrede yarışacak
DİĞERCaster Semenya 3 bin metrede yarışacak
Olimpiyat ikincisi Kirwa dopingli çıktı
DİĞEROlimpiyat ikincisi dopingli çıktı
Abdullah Topaloğlu: "Artık kimseden korkumuz yok"
DİĞER"Artık kimseden korkumuz yok"
İrem Yaman kimdir? Milli tekvandocu İrem Yaman dünya şampiyonu oldu
DİĞERİrem Yaman kimdir?
Genç Kadın Güreş Milli Takımı Yalova'da kampa girdi
DİĞERGenç Kadın Güreşçiler kampa girdi
Tekvando Milli Takımı'ndan 4 madalya
DİĞERTekvando Milli Takımı'ndan 4 madalya

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X