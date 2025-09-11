Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Diğer Boks Busenaz Sürmeneli: Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz - Diğer Haberleri

        Busenaz Sürmeneli: Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz

        Dünya Boks Şampiyonası'nda çeyrek finalde elenen milli boksör Busenaz Sürmeneli, kendisine yapılan eleştirilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Ben öğrenerek, daha da güçlenerek yoluma devam edeceğim. Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 15:52 Güncelleme: 11.09.2025 - 15:52
        "Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz"
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli, İngiltere’nin Liverpool şehrinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda 65 kiloda çeyrek finalinde Kazakistanlı rakibi Aida Abikeva’ya yenilerek turnuvaya veda etti.

        Elenmesinin ardından aldığı eleştirilere karşı sosyal medya hesabından açıklama yapan Sürmeneli, şu ifadeleri kullandı:

        "İlk defa içimden gelenleri bu kadar açık yazıyorum. Çok şey öğrendim ve bazı şeyleri anlatma ihtiyacı hissediyorum. Çünkü bazı şeyler anlık yaşanmalı. Bahane aramaya gerek yok Yenildim. Evet, yenildim. Böyle olması gerekiyordu ve oldu. Ama şunu unutmayın: Elimden gelenin fazlasını yaptım. İçim, ruhum, vicdanım çok rahat. Çünkü en yakınımdakiler her anıma şahit oldu.

        Aç kalarak uyuduğum günler... Sakatlandığım anlar... Antrenmanda nefes nefese yere yığıldığım o dakikalar... Annemin 'Ye kızım' dediğinde, en sevdiğim yemek önümdeyken, 'Yiyemem kilo veriyorum' dediğim zamanlar... Hepsi yaşandı, hepsi gerçeğin ta kendisi.

        Güzel ülkemin güzel insanları; birini eleştirmeden, yere vurmadan önce o insanın nelerden geçtiğine, nelerden vazgeçtiğine, hangi bedelleri ödediğine bir bakın. Siz sadece 9 dakika izliyorsunuz, biz ise 7/24 o 9 dakika için yaşıyoruz. Klavyenin başından yazmak kolaydır ama biraz durup düşünmek, karşındakiyle gurur duymak, onun acısını hissetmek, yenilgisine üzülmek insana yakışandır.

        Ben yeni bir şey denedim. Yeni bir siklet, yeni bir meydan okuma. 'Keşke' dememek için, içimde pişmanlık bırakmamak için. Denedim ve evet, sonucunda içim hala çok rahat.

        Ama şunu bilin: Allah bana bugüne kadar her şeyde şampiyonluk nasip etti. Koleksiyonumda olmayan madalya yok. Eğer bugün bunları yaşıyorsam, demek ki bazı şeyleri öğrenmemi istediği içindir. Ben öğrenerek, daha da güçlenerek yoluma devam edeceğim.

        Bir sporcu kazansa da kaybetse de yanında olan çok az insan vardır. Kazandığında ise milyonlar olur. Ben o gerçek olanları biliyorum, yanımda olanların kıymetini çok iyi biliyorum. Hepsini çok seviyorum ve buradan onlara kocaman bir teşekkür gönderiyorum. Son olarak şunu asla unutmayın: Pes etmeyen birini asla yenemezsiniz."

