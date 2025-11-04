Habertürk
        Büşra Pekin, kadroya dâhil oldu

        Büşra Pekin, kadroya dâhil oldu

        2017 yapımı 'Ketenpere' serisinin devam filmi 'Ketenpere Dalavere' kadrosuna Büşra Pekin de dâhil oldu. Pekin, filmde; Uğur Aslan'ın canlandırdığı zengin bilim adamı 'Feza'nın eşi 'Aydan' karakterine hayat veriyor

        Giriş: 04.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:54
        Kadroya dâhil oldu
        'Kalender' karakteriyle Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı 'Ketenpere Dalavere'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde İstanbul'da başladı. Filmin ana kadrosunu oluşturan Mehmet Esen, Orhan Aydın ve Abidin Yerebakan yeni filmde de kadrodaki yerlerini aldı.

        'Ketenpere Dalavere'de 'Kalender', en büyük hayali olan film şirketini kurmuştur. 'Kalender'in yeni hedefi ilk filmde kendisini ketenpereye getiren 'Vefa' ile birlik olup uzaylılara takık, 'Feza'nın altınlarını almaktır.

        Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı filmin yönetmenliğini; Doğuş Onur Karasu yaptı. Poll Films by Polat Yağcı etiketli 'Ketenpere Dalavere', gösterime 16 Ocak 2026’da girecek.

