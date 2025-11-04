Büşra Pekin, kadroya dâhil oldu

'Kalender' karakteriyle Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı 'Ketenpere Dalavere'nin çekimleri geçtiğimiz günlerde İstanbul'da başladı. Filmin ana kadrosunu oluşturan Mehmet Esen, Orhan Aydın ve Abidin Yerebakan yeni filmde de kadrodaki yerlerini aldı.

'Ketenpere Dalavere'de 'Kalender', en büyük hayali olan film şirketini kurmuştur. 'Kalender'in yeni hedefi ilk filmde kendisini ketenpereye getiren 'Vefa' ile birlik olup uzaylılara takık, 'Feza'nın altınlarını almaktır.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı filmin yönetmenliğini; Doğuş Onur Karasu yaptı. Poll Films by Polat Yağcı etiketli 'Ketenpere Dalavere', gösterime 16 Ocak 2026’da girecek.