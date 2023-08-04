Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı! Giresun'un Alucra ilçesinde 86 yaşındaki Fatma Sağlık ile onu öldürüp aynı silahla intihar eden 85 yaşındaki Ali Sağlık, dün son yolculuklarına uğurlandı. Ali Sağlık'ın, bir süredir yatalak olan eşi Fatma Sağlık´a baktığı, "kimseye muhtaç olmamak için" onu öldürüp intihar ettiği iddia edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.08.2023 - 08:17 Güncelleme: 04.08.2023 - 08:23 facebook

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