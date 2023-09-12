Büyük İskender'in yürüdüğü 2 bin yıllık cadde!

Antalya'da ziyaretlerini sürdüren Ersoy, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde bölgenin en önemli ticaret merkezi konumunda olan antik kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

21 MİLYON TL ÖDENEK AYRILDI

Phaselis Antik Kenti'nde haziran ayında başlatılan ve 4 bölgede devam eden kazı ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kısa vadede kazı ve onarım çalışmalarının yapılmasının ardından ören yerinin tümünde yapılacak çevre düzenlemesi ve karşılama merkeziyle antik kent ziyaretçilerinin çok daha konforlu bir gezi gerçekleştirmeleri için gerekli tüm planlama çalışmalarını yapıyoruz. 2023 yılı kazı ve koruma çalışmaları için ilk aşamada 21 milyon lira ödenek ayırdık."

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Ersoy, başlattıkları çalışmalar ile Phaselis'e giriş yolunu takiben tapınak alanının, tüm görkemiyle kente giren ziyaretçileri karşılar duruma getirildiğini ifade etti.