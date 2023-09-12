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        Haberler Yaşam Büyük İskender'in yürüdüğü 2 bin yıllık cadde!

        Büyük İskender'in yürüdüğü 2 bin yıllık cadde!

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde haziran ayında başlatılan ve 4 bölgede devam eden kazı ve onarım çalışmalarını inceledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:37
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        Büyük İskender'in yürüdüğü 2 bin yıllık cadde!
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        Antalya'da ziyaretlerini sürdüren Ersoy, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde bölgenin en önemli ticaret merkezi konumunda olan antik kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        21 MİLYON TL ÖDENEK AYRILDI

        Phaselis Antik Kenti'nde haziran ayında başlatılan ve 4 bölgede devam eden kazı ve onarım çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

        "Kısa vadede kazı ve onarım çalışmalarının yapılmasının ardından ören yerinin tümünde yapılacak çevre düzenlemesi ve karşılama merkeziyle antik kent ziyaretçilerinin çok daha konforlu bir gezi gerçekleştirmeleri için gerekli tüm planlama çalışmalarını yapıyoruz. 2023 yılı kazı ve koruma çalışmaları için ilk aşamada 21 milyon lira ödenek ayırdık."

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        Ersoy, başlattıkları çalışmalar ile Phaselis'e giriş yolunu takiben tapınak alanının, tüm görkemiyle kente giren ziyaretçileri karşılar duruma getirildiğini ifade etti.

        CADDENİN TOPRAK ALTINDA KALAN KISIMLARI DA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK

        Kazı çalışmalarıyla Büyük İskender ve İmparator Hadrianus gibi birçok tarihi şahsiyetin yürüdüğü 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip caddenin toprak altında kalan kısımları da gün yüzüne çıkarılacak.

        Phaselis ana caddesi kazı, onarım ve konservasyonu kapsamında antik kentin, dönemin ticaretinin ve emtia hacminin kalbi olan merkezi limanıyla seçkin isimlerin kente giriş yaptığı güney liman arasındaki caddenin güney doğu kısmında onarım çalışmaları sürüyor.

        Caddenin onarılan ve konservasyonu gerçekleştirilen doğu portikosunda, yazıtlı onurlandırma kaidelerinin ve portiko sütunlarının konumlandırıldığı basamaklar da onarıldı.

        Phaselis Antik Kenti'nde devam eden etaplarda sağlamlaştırma çalışmalarının yanı sıra tapınak, podyum, naos ve pronaos alanları tamamen gün yüzüne çıkartılarak, Anadolu'da az sayıda bulunan Dor düzenindeki tapınaklar arasındaki yerini alacak.

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        Antik kentteki ana caddeden merkezi limana doğru çalışmalar ile caddenin doğu tarafındaki basamaklarda kazı, onarım ve konservasyon çalışmalarına devam ediliyor.

        Phaselis'teki merkezi limanla su kemerleri arasında kentin Doğu Roma Dönemi'ndeki atölye, işlikler ve satış alanları olarak işlev gördüğü tahmin edilen yapılarında öncelikli olarak bitki temizliği gerçekleştirilerek kazı çalışmaları tamamlandı.

        Antik kentte ziyaretçileri girişte karşılayan ve Tahtalı Dağı'na doğru kentin panaromasında en önemli simgelerinden biri olan su kemerlerinin (aquaeductus) ayaklarında da kazı ve onarım çalışmaları yapılıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca sürdürülen çalışmaların sonucunda kentin su kemerlerinin etrafı da temizlenerek gerekli onarımlar yapılacak.

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        #Büyük İskenderin yürüdüğü cadde
        #Antalya
        #Phaselis Antik Kenti
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