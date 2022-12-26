DHA

Büyük Menderes Nehri'nde çöp yığınları oluşurken, suyun rengi de siyaha döndü. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakması ile evsel atıklardan kaynaklandığını söyledi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde su siyah renge döndü. Nehirde evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle çöp yığınları oluştu.

"ZEYTİNYAĞI FABRİKALARI VE EVSEL ATIKLAR" Kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakması ile evsel atıklardan kaynaklandığını söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgeye yüzer bariyer konulması gerektiğini dile getirdi. Evsel atıklar için vatandaşlara da uyarılarda bulunan Sürücü, Söke'ye bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde bulunan tarihi köprü üzerinde incelemelerde bulundu.

"KANAYAN BİR YARA HALİNE GELDİ" Nehirde canlı yaşamının da bu kirlilikten olumsuz etkilendiğini ve balık ölümleri yaşandığını dile getiren Sürücü, şunları söyledi: "Büyük Menderes Nehri'nin önünde eski tarihi bir taş köprü var. Büyük Menderes Nehri kanayan bir yara haline geldi. Maalesef her yağmur yağdığında yukarı havzadan gelen tüm çöpler köprünün menfezleri tıkandığı için burada toplanıyor.

ÇÖPLERİN HARİCİNDE SUYUN RENGİ DE DEĞİŞTİ Çöplerin haricinde suyun rengi de değişerek siyah akmaya başladı. Zeytin hasadı mevsiminde yağ için sıkılan zeytinlerden çıkan siyah renk, önce derelere oradan da Büyük Menderes Nehri'ne akıyor. Burada sürekli balık ölümleri de gerçekleşiyor. Mutlaka çöplerin temizlenmesi lazım. Yüzer bariyer takılması gerekiyor. Çöplerin toplanarak düzenli bir şekilde kepçeyle dışarıya alınması gerekiyor. En doğrusu da vatandaşların çöpleri doğaya atmamaları."