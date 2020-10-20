Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği Büyük Soygun filmi, bu gece ekranlara geliyor. Heyecan dolu aksiyon filmi ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdi...

BÜYÜK SOYGUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

2015 yılında, Londra'nın Hatton Garden adlı bölgesinde, Hatton Garden Safe Deposit adlı şirketin kasası soyulmuştur. Soygunda, 200 milyon sterlin çalınır. İngiltere tarihinin en büyük soygunu haline gelen olay, 4 yaşlı adam tarafından gerçekleşir. Film, bu gerçek olayın hikayesini anlatıyor.

BÜYÜK SOYGUN FİLMİ OYUNCULARI

Matthew Goode, Joely Richardson, Stephen Moyer yer alıyor.