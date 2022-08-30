Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü üç büyük kentte coşkuyla kutlanacak 0:00 / 0:00

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü, bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de birçok etkinlikle kutlanacak.

Türk ordusunun 30 Ağustos 1922'de kazandığı zaferin destansı öyküsü, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), CSO Ada Ankara ve İzmir Gündoğdu Meydanı'nda konserler, gösteriler ve danslarla sahneye taşınacak.

Etkinliklere ilişkin Anadolu Ajansı'na açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, bugün AKM önünde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın ve MFÖ müzik grubunun sahne alacağını belirtti.

Belviranlı, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda da İzmir Devlet Senfoni Orkestrasıyla Fatih Erkoç ve Ahmet Baran konseri olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Konser öncesinde de 30 Ağustos için hazırlanmış, 'Son Söz' ile bu ülkenin şahlanışını orkestramızla beraber ortaya koyacağız. Bununla da bitmiyor, üçüncüsü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın açık alanında Ankara Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğumuz ve programın ikinci bölümünde de hepimizin yakından tanıdığı Aşkın Nur Yengi ve Yusuf Güney konserleri yapılacak. Sayın Bakanımıza buradan teşekkür ediyoruz. Bu imkanı, bu desteği bize verdikleri için. Büyük Zafer tekrar kutlu olsun. Bu güzel günlerde, bu mutlu günlerde, birlikte beraberlikte hep beraber bu vatanın coşkusunu içimizde yaşayalım. Bu milletin birliğini, beraberliğini içimizde yaşayalım diyoruz."

"KONSERİMİZİN MİLLİ MÜCADELEMİZE ATFEDİLMİŞ BESTELERDEN, TÜRKÜLERDEN VE MARŞLARDAN OLUŞMASINA DİKKAT ETTİK"

AKM Genel Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı da "Ülkemizin kültür ve sanat sahnesi, İstanbul'un buluşma noktası Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde dev bir sahne kurduk. Bu sahne, Mustafa Kemal Atatürk ve ordularının 100 yıl önce kazanmış olduğu büyük zaferin kutlaması için kuruldu. Tabii ki İstanbul Devlet Senfoni Orkestramızın çok değerli sanatçıları, İstanbul Devlet Opera ve Balemizin çok önemli koro sanatçıları, bu sahnede olacaklar ve şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde İstanbul'da coşkuyla Zafer Bayramı'nın yüzüncü yılını kutlayacağız. Taksim Meydanı bu konserle coşacak. Zafer Bayramımızı hep birlikte kutlamak üzere tüm sanatseverleri, tüm halkımızı Taksim'e davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AKM'de önünde gerçekleştirilecek "Büyük Zaferin 100. yılı İstanbul Özel Konseri"nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın şefliğini üstlenen Hasan Niyazi Tura ise "Konserimizin Milli Mücadelemize, Kurtuluş Savaşımıza atfedilmiş bestelerden, türkülerden ve marşlardan oluşmasına dikkat ettik. Bunları hazırlarken Volkan Severcan'ın o kalpten sesiyle ve yorumuyla seslendireceği çok güzel bir metin de var. Bir de video altyapısı olacak." diye konuştu.

Tura, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milli mücadelenin bütün kahramanlarına bizim böyle naçizane bir saygı gösterimiz olacak ve bu kurguyu tamamıyla ben üstlendim. Tamamıyla Türk bestecilerin ve ekseriyetle Kurtuluş Savaşı'na ithafen, değilse de o ruha uygun müziklerin içinde sevgili müzikseverlerin hemen yakalayacakları Yalçın Tura'nın 'Küçük Ağa' dizisi için bestelediği Tarık Buğra'nın romanından uyarlanmıştı, onun özgün müzikleri bizim kurgumuzun omurgasını teşkil ediyor. Onlara ilaveten de marşlar, Türküler ve özgün bestelerden oluşan çok güzel bir repertuvar hazırladık. Daha nice güzel bayramlarda müzikseverlerle buluşmak ümidimiz var."

İDSO, İDOB VE MFÖ, AKM'DE SAHNE ALACAK

AKM'nin Taksim Meydanı cephesinde kurulan dev sahnede, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Korosu, şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde dinleyicilerle buluşacak.

Zafer şarkılarından oluşan özel bir repertuvarın sunulacağı coşku dolu konserde sevilen oyuncu Volkan Severcan, bu anlamlı günün anısına bir şiirle İDSO ve İDOB'a eşlik edecek.

İlk programın ardından, Türkiye'nin sevilen grubu MFÖ, dinleyicilerle bir araya gelecek. 40 yıla yaklaşan müzik kariyerinde sayısız klasikleşmiş şarkıya imza atan grup, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Taksim Meydanı'nda kutlayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Başkent'te de CSO Ada Ankara açık alanda kurulan dev bir sahnede kutlanacak. Şef Cem Gürdal yönetiminde sahne alan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, bu anlamlı günün 100. yıl dönümü için özel olarak hazırlanan bir repertuvar sunacak.

Danslı kahramanlık türkülerinin yer alacağı program kapsamında Fetih Marşı'ndan Seymen Zeybeği'ne, O Mübarek Bayrak'tan Türk Çocuğunun Şarkısı'na, Eğilmez Başın Gibi'den Altın Kibik'e ve Çırpınırdı Karadeniz'den Hoşgelişler Ola'ya uzanan kapsamlı bir seçki Ankaralılar için seslendirilecek.

Konser programının devamında ise popüler müziğinin sevilen sesleri Yusuf Güney ve Aşkın Nur Yengi, Büyük Zafer için özel olarak hazırladıkları şarkılarla sahneye çıkacak.

Kendi destanını yazan ve 9 Eylül 1922'de düşman işgalinden tamamen kurtulan İzmir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100’üncü yıl dönümünü Gündoğdu Meydanı'nda üç özel etkinlikle kutlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından sahnelenen "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" müzikali, kutlamalar kapsamında İzmirlilerle buluşacak.

Zübeyde Hanım'ın oğlu Mustafa Kemal Paşa'ya eve zaferle dönmesini temenni ettiği son sözünden ilhamla sahneye taşınan "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz", İzmir'in şanlı galibiyetini konu ediyor.

Yüz kişilik dev bir kadroyla hazırlanan gösteri, Büyük Zafer'e giden yolu, işgal güçlerine ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in hikayesinden başlayarak 9 Eylül'de düşmanın denize dökülmesine dek, tüm detayları ve coşkusuyla ele alacak.

İzmir'in mücadelesini sanatseverlerle buluşturan gösterinin ardından, Fatih Erkoç ve Ahmet Baran, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde "30 Ağustos Özel Konseri"nde aynı sahneyi paylaşacak.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.