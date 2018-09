Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, İstanbul Büyükada'da faytonlar için kullanılan atların ölümlerine tepki çekmek amacıyla Büyükada İskele Meydanı'na bir grup aktivist tarafından burnundan kan gelen at heykeli dikildi. Heykel, halk tarafından ilgi gördü. Heykeli diken grup, yaptıkları basın açıklamasında adadaki hayvan ölümlerinin son bulmasını istedi. Hayvanların sömürülmesine dikkat çene grup, “İstanbul adalarda atlar çok kötü şartlarda faytonları, onca ağır yükü, saatlerce doğru düzgün dinlendirilmeden çekmek zorunda bırakılıyor. Köleliğin sonuçlarını acı çekerek canlarıyla ödüyorlar. Bir sanatçı grubu buna dur demek için kamusal alanda çoğunlukla iktidarın kullandığı bir disiplini kullanarak, kamusal alana heykel dikerek protesto ediyor. Fark yaratan sanat, uzlaşan değil, bize dünyayı göstermek yerine uzlaşmayan, onu değiştiren sanattır” diye konuştu.

YILDA 400 AT ÖLÜYOR



Hayvan Hakları İzleme Komitesi'nin (HAKİM) raporuna göre, Adalar genelinde 272 fayton bulunuyor ve halen bin 540 at bu faytonlarda kullanılıyor. Yılda 400 at ise fayton kazalarında veya bakımsızlıktan hayatını kaybediyor.





ORTAK EYLEM KARARI



Öte yandan Büyükada'da 16 Eylül Pazar günü saat 16.00'da 8 örgüt tarafından “Kitlesel Büyükada Eylemi' yapılacak. Hayvan özgürlüğü aktivistleri, Büyükada'da 'Faytona son, atlara özgürlük' diyecekler. Faytonlarda atların kullanılmasının tamamen kaldırılmasının talep edileceği eyleme Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi, Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, Hayvanlara Adalet Derneği, Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi, Vegan Aksiyon, Veganizm Özgürlüktür, Yıldız Teknik Üniversitesi Vegan Topluluğu ve Ankara Vegan Platformu destek verecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ