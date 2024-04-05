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        Haberler Gündem Güncel Büyükçekmece'de tekme tokat yol verme kavgası

        Büyükçekmece'de tekme tokat yol verme kavgası

        İstanbul Büyükçekmece'de bir otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Tarafların birbirlerine yumruk ve tekme attığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:57 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:07
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        Büyükçekmece Mimaroba'da iki sürücü yol verme nedeniyle birbirine girdi.

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        Dün akşam saatlerinde otomobil ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

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        Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. 

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        Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri gelirken, motosiklet sürücüsünün ise uzaklaştığı görüldü.

        #kavga
        #İstanbul büyükçekmece
        #Yol verme kavgası
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