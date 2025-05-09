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        Haberler Dünya Ortadoğu Büyükelçi Huckabee: Husilerle anlaşmak için İsrail'den izin almak zorunda değiliz | Dış Haberler

        Büyükelçi Huckabee: Husilerle anlaşmak için İsrail'den izin almak zorunda değiliz

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Yemen'deki Husilerle anlaşma yapmak için "İsrail'den izin almak zorunda olmadıklarını" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 04:15 Güncelleme: 09.05.2025 - 04:15
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        "Husilerle anlaşmak için İsrail'den izin almak zorunda değiliz"
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        İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye verdiği mülakatın yayımlanan ön gösteriminde, ABD Büyükelçisi Huckabee, Husilerin İsrail'e saldırılarında Amerikan vatandaşlarının zarar görmesi halinde harekete geçeceklerini duyurdu.

        Hafta sonu Kanal 12'de yayınlanacak röportajda Huckabee, "ABD, Husilerin gemilerimize ateş açmasını engelleyecek bir tür düzenleme yapmak için İsrail'den izin almak zorunda değil." açıklamasında bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcıs JD Vance ile konuya ilişkin görüştüğünü belirten Huckabee, "İsrail'de yaşayan 700 bin Amerikalı bulunuyor. Eğer Husiler İsrail'e bir şeyler yapmaya devam etmek istiyorlarsa ve bir Amerikalıya zarar verirlerse ancak o zaman bu bizim işimiz olur." ifadelerini kullandı.

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        Kanal 12 muhabirinin, "ABD'nin yalnızca Husi füzelerinin Amerikan vatandaşlarını hedef alması halinde müdahil olacağını kastedip etmediği" sorusuna Huckabee, "Bu bizim öncelikli işimizin ne olacağı meselesi." cevabını verdi.

        ABD İLE HUSİLER ARASINDA SAĞLANAN ATEŞKES

        AA'nın haberine göre; Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen'in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

        İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" oluşturduğunu aktarmıştı.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Husilerle ateşkes yapmasına karşın Yemen'i hedef almaya devam edeceklerini söylemişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
        #Husiler
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