Büyükelçi Huckabee: Husilerle anlaşmak için İsrail'den izin almak zorunda değiliz

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye verdiği mülakatın yayımlanan ön gösteriminde, ABD Büyükelçisi Huckabee, Husilerin İsrail'e saldırılarında Amerikan vatandaşlarının zarar görmesi halinde harekete geçeceklerini duyurdu.

Hafta sonu Kanal 12'de yayınlanacak röportajda Huckabee, "ABD, Husilerin gemilerimize ateş açmasını engelleyecek bir tür düzenleme yapmak için İsrail'den izin almak zorunda değil." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcıs JD Vance ile konuya ilişkin görüştüğünü belirten Huckabee, "İsrail'de yaşayan 700 bin Amerikalı bulunuyor. Eğer Husiler İsrail'e bir şeyler yapmaya devam etmek istiyorlarsa ve bir Amerikalıya zarar verirlerse ancak o zaman bu bizim işimiz olur." ifadelerini kullandı.

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Kanal 12 muhabirinin, "ABD'nin yalnızca Husi füzelerinin Amerikan vatandaşlarını hedef alması halinde müdahil olacağını kastedip etmediği" sorusuna Huckabee, "Bu bizim öncelikli işimizin ne olacağı meselesi." cevabını verdi.

ABD İLE HUSİLER ARASINDA SAĞLANAN ATEŞKES

AA'nın haberine göre; Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen'in başkenti Sana merkezli Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.