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        Haberler Televizyon Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor animasyon filminin konusu ne, kimler seslendiriyor ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filmi bu akşam ekranlarda

        En sevilen animasyon filmler arasında olan Buz Devrinin dördüncü filmi bu akşam seyirciyle buluşacak. Steve Martino ve Mike Thurmier tarafından yönetilen eğlenceli animasyonda yine kahramanları birçok macera bekliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 20:19 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:19
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        Tüm dünyada büyük küçük herkesin severek izlediği Buz Devri film serisinin dördüncü filmi olan 'Kıtalar Ayrılıyor' animasyon filmi 16 Aralık yani bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara gelecek. Peki, Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filminin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar...

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        BUZ DEVRİ 4: KITALAR AYRILIYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli palamudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor!

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        BUZ DEVRİ 4 FİLM KARAKTERLERİNİ KİMLER SESLENDİRİYOR?

        Manny - Ali Poyrazoğlu

        Diego - Haluk Bilginer

        Sid - Yekta Kopan

        Shira - Ezgi Bakışkan

        Steffie - Aslı Tandoğan

        Nine - Ayşe Tunaboylu

        Ellie - Özden Ayyıldız

        Crash - Umut Tabak

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        Eddie - Ahmet Taşar

        Katie - Özge Çatıkkaş

        Eunice - Fatoş Ceylan

        Milton - Murat Aydın

        Flynn - Gökçe Özyol

        Gupta - Çağlar Çorumlu

        Ethan - Emrullah Uzun

        Squin - Aydoğan Temel

        Şeftali - Ecem Uzun

        Silas - Hakan Altuntaş

        Kaptan Kart - Fatih Özacun

        Raz - Didem Atlıhan

        Marshall - Buğra Gülsoy

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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