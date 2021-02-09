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Ankara'da buz kırılınca gölete düşen iki genç kurtuldu!

Ankara'da korkutan bir olay yaşandı. Kentin Kızılcahamam ilçesinde Serhat Baran (28) ve Burak Çetin (21) gölette video çekmek için üzerine çıktıkları buzun kırılması sonucu suya düştü. Baran ve Çetin, güçlükle sudan çıkarak boğulmaktan kurtuldu

Buz kırılınca gölete düştüler! - Haberler
Buz kırılınca gölete düştüler!
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DHA

Olay, yaklaşık 2 hafta önce meydana geldi. Serhat Baran ile Burak Çetin, Kavaközü Mahallesi mevkiinde video çekmek için buz tutan göletin üzerine çıktı.

DHA'nın haberine göre, ikili bir süre buz üzerine yürüyerek video çekti. Baran ve Çetin, bu sırada buzun kırılması sonucu yaklaşık 1 metre derinlikteki göletin içine düştü.

Burak Çetin, kendini panikle dışarı atarken, Serhat Baran bir süre sudan çıkmak için çabaladı. Baran da daha sonra güçlükle sudan çıkmayı başardı.

Video çekmek için göletin üzerine çıkıtlarını belirten Baran, "Birkaç kez göletin üzerinde yürüdük bir şey olmadı. Biz de öyle olunca rahatladık.

Ama sonra bir anda buz kırıldı ve kendimizi buz gibi suyun içinde bulduk. Neyse ki düştüğümüz yer çok derin değildi, yoksa kolay kolay dışarı çıkamazdık" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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