Buz sarkıtlarının uzadığı Sırakayalar Şelalesi büyülüyor

İlkbaharda coşkulu akan suyu ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatan ve yerli turistlerin ilgi odağı olan şelaleler, kışın buzla kaplı görüntüsüyle de görenleri adeta büyülüyor. Yaklaşık 15 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı hali güzel görüntü oluşturuyor.