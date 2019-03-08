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Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Yönetim Kurulu Üyesi ve ADDK Başkanı Muharrem Koç ile Tuncer Koç'un rehberliğindeki ADDK üyesi dört sporcu, 2-3 Mart tarihlerinde Van'daki Erek Dağı'nda buz tutan şelaleye tırmanış yaptı.
DHA'nın haberine göre görsel güzelliğiyle dikkati çeken şelalenin bölgede 'buz şelale' olarak adlandırıldığını belirten Muharrem Koç, Van Kayak Merkezi'ne yakın bir bölgede ve asıl adı Erek Şelalesi olan buz şelalenin doğal tırmanış parkurlarıyla kış turizminin önemli merkezleri arasında yer aldığını söyledi.
ÜÇ AY BUZ TIRMANIŞI
Buz şelalenin yüksekliğinin 55 metre, tırmanış yapılabilen kısmının ise 30 metre civarında olduğunu belirten Koç, ekim ayı gibi donmaya başladığını, kasım ayı sonlarına doğru tamamıyla buz tutarak tırmanış yapılabildiğini, mart ayı ortalarına kadar yaklaşık üç ay tırmanışların sürdüğünü kaydetti. Koç, mart ayından sonra da şelalenin çözülmeye başladığını aktardı.
'MALZEMELERİ ÇOK PAHALI'
Buz tırmanışı için gerekli malzemelerin ise çok pahalı olduğuna dikkat çeken ADDK Başkanı Koç, bir tane buz vidasının 500-750 TL olduğunu, Türkiye'deki dağcılık kulüplerinde ticari düşünülmediğinden para olmadığını, bu malzemeleri tedarik etmekte çok zorlandıklarını kaydetti. Koç, "Dağcılığa meraklı çocuklarımıza kendi imkanlarımızla malzemeleri tedarik etmeye çalışıyoruz. Bazen çocuklarımızı eksik malzemeyle gönderiyoruz ve başlarına bir şey gelecek diye korkuyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, il müdürlükleri, belediyelerin bu konuda destek olması gerekmektedir" dedi.
ANTALYA'DA BÜYÜK EKSİK
Şelaleye engebeli coğrafyada 1 saatlik yürüyüşün ardından ulaşılabildiğini dile getiren Koç, "Van Patika Doğa Sporları Kulübü'nün konukseverliği bizleri hayran bıraktı. Kulüp binasında oluşturdukları misafirhanede dağcıları misafir ediyorlar. Dünyaca ünlü tırmanış alanlarının bulunduğu ilimizde Geyikbayırı, Olimpos gibi dağlarımıza dünyanın birçok ülkesinden dağcılar geliyor. Benzer imkanları sunamadığımız için bizlere de mahcup olmak düşüyor" diye konuştu.
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