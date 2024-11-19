BYD 30’uncu yaşını 10 milyonluk üretimle kutladı

BYD, 10 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimine ulaşan dünyanın ilk markası oldu. Çinli marka, ilk 5 milyon yeni enerji aracını 15 yılda üretirken, sonraki 5 milyon aracı sadece 15 ayda üretti.

Üretim bandından indirilen 10 milyonuncu araç ise, BYD’nin premium markası olan DENZA’nın Z9 modeli oldu. 10 milyonuncu araç, “Black Myth: Wukong” oyununun arkasındaki isim olan Game Science CEO’su Feng Ji'ye takdim edildi.

BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Wang Chuanfu, 30’uncu yıl dönümünde yaptığı konuşmada, şirketin yalnızca 20 çalışanlı bir start-up’tan bugün dünya çapında yaklaşık 1 milyon kişilik dev bir organizasyona dönüştüğünü ifade ederek, BYD’nin teknolojik yeniliklere olan bağlılığını ve mobilitenin geleceğini şekillendirmedeki kritik rolünü vurguladı.