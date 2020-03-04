Bylock operasyonu - ADANA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin haberleşme programı Bylock kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında bu programı kullandığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Adana ve İstanbul'da adresleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.Yapılan baskınlarda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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