ByPass Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: ByPass Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?

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Genel olarak ByPass ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında çok iyi bilgi sahibi olmalısınız. Ayrıca ByPass ameliyatı sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer bunu da öğrenmelisiniz.

Bu ameliyatı geçirdikten sonraki süreç de en az ameliyat süreci kadar önemlidir. Bu yüzden hemen okuyun ve öğrenin.

ByPass Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çok genel bir başlık olsa da detaylarını mutlaka bilmelisiniz. Öncelikle sizlere beslenme düzeninden bahsedeceğiz. ByPass ameliyatı sonrası beslenme oldukça önemli. Bu yüzden yediğinize ve içtiğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Peki ne yemelisiniz?

Yemeklerinizin az tuzlu ya da az yağlı olması gerekiyor.

Tavuk, hindi ya da balık gibi önemli protein kaynakları tüketmelisiniz.

Haşlama, buğulama ve fırın ızgara gibi pişirme yöntemleri tercih etmelisiniz.

Bol su içmelisiniz

Kepek ekmeği tüketebilirsiniz

Sebze yemeklerine yönelmelisiniz.

Bütün bunlara dikkat ettiğiniz durumlarda kalbinize zarar verecek gıdalar da tüketmezsiniz ve alacağınız önlemler de bu bilgiler doğrultusunda olur.

ByPass Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmaz?

Buna ek olarak ByPass ameliyatı sonrası neler yapılmaz sorusunu da cevaplayalım:

İlk bir ay boyunca sırt üstü yatmalısınız. Kesinlikle yan dönmeyin ya da yüz üstü yatmayın. Zarar görebilirsiniz.

Asitli yiyecek ve içeceklerden kaçınmalısınız.

Damar tıkanıklığına yol açacak hiçbir şey tüketmemelisiniz.

Gündüz kısa uykulardan kaçınmalısınız.

Aynı zamanda ByPass ameliyatı sonrası banyo yapma konusuna gelecek olursak 5. Gün sonunda, ılık suyla duş alabilirsiniz.

Kese ve sabun kullanmamalısınız.

Havuzdan ve denizden uzak durmalısınız. Özellikle bir buçuk ay kadar vücudunuza deniz ve havuz suyu değdirmemelisiniz.

Yara kabuklarını ovmamalısınız ve pansumanlarınızı dikkatli yapmalısınız.

Taburcu olmadıysanız bile yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Çıktıktan sonra da belli bir süre boyunca düzenli yürüyüşler yapmalısınız.

Eğer ameliyat sonrasında göğüs kemiği açıldıysa göğüs korseleri kullanmanız tavsiye edilir. Bunları ihmal etmeyin.

Bütün bunlara baktığımızda daha iyi önlemler alacaksınız. ByPass ameliyatları zorlu ameliyatlardır ve bu sebeple sonraki sürecin iyi geçmesi ya da geçmemesi tamamen size bağlıdır.

Bypass Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

ByPass ameliyatları sonrasında hastanın yaşına ve ameliyatın zorluğuna bağlı olarak iyileşme süreci de farklılık gösterecektir.

ByPass ameliyatı sonrası iyileşme süresi ne kadar?

Genellikle bir gün yoğun bakımda kalmış bir hasta ortalama 5 gün sonrasında taburcu olmaya hazırdır.

Bu sebeple taburcu olduktan sonra da dikkat edilmesi gerekenlere uyarsa ortalama 4-6 hafta içerisinde iyileşecektir.

ByPass ameliyatı sonrası ağrı kaç gün sürer diye endişeleniyorsanız da bu sürecin 6-8 hafta kadar zamana ihtiyacınız var.

Bunlara ek olarak son bir konudan daha bahsetmeliyiz ki bu da oldukça önemli.

ByPass ameliyatı sonrası enfeksiyon görülür mü? Bu ameliyata bağlı olarak ortaya çıkan enfeksiyonlar idrar yollarında ya da akciğerlerde görülebilir. Bu durumları fark edebilirsiniz ve hemen doktorunuzla görüşmelisiniz. Bu sayede hemen tedaviye başlanır. Eğer geç kalınırsa istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Kendinizi çok iyi dinlendirmelisiniz ve olası riskleri bilerek, belirtileri dikkatle izlemelisiniz. Böylece daha çabuk müdahale edilebilir ve kötü sonuçlar engellenebilir.

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