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Çad Cumhuriyeti'nde pazar günü seçimler sonrası hükümet karşıtı gösteriler arttı. Çad’ın başkenti Encemine’de çok sayıda askerî araç devriye yaptı. Şiddet olaylarından korkan seçmenler seçim merkezlerine gelmedi.

Idriss Déby oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, ‘‘Tüm Çadlıları önümüzdeki altı yıl içinde ülkemizin karşı karşıya olduğu büyük zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacak adaya oy vermeye çağırıyorum.’’ ifadelerini kullandı.

IDRISS DEBY ITNO KİMDİR?

68 yaşındaki Idriss Déby, Çad Cumhuriyeti’nin en uzun süredir görevde olan liderlerinden. 2011 yıllından itibaren iktidar olan Déby özellikle Batı ve Orta Afrika’da radikal dini örgütlere karşı Batı ülkeleriyle iş birliği güden bir politika uyguluyor.

Ülkede iktidara eleştiriler, ülkenin zengin petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen bunu değerlendirememesi ve farklı ülkelerin bu rezervlerde söz sahibi olmasıyla ilişkili olarak yapılıyor. Ülke petrol ihracatında düşük fiyatlar, kamu harcamalarında kesintiler ve iş grevleriyle birlikte ekonomik sorunlar yaşıyor.

1960 yılına kadar Fransa yönetimindeki Çad, 1960 yılında bağımsızlığını ilan etti.