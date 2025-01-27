Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çadır üretimi yapan dükkanda yangın | Son dakika haberleri

        Çadır üretimi yapan dükkanda yangın

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki kıl çadır üretimi yapan iş yerinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 18:45 Güncelleme: 27.01.2025 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çadır üretimi yapan dükkanda yangın
        ABONE OL

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kırsal Olukbaşı Mahallesi'ndeki kıl çadır üretimi yapılan bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

        Kısa sürede yayılan alevler, iş yerini tamamen sardı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında işçilerin çay molasında olduğu, bu nedenle iş yerinde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

        Yanan iş yerinden Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere destek amacıyla kıl çadırları gönderdiği öğrenildi. Yangına müdahale sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri