Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı

Biz 'Ölür' dedik ama buraya alışınca tekrar ayaklandı. Şimdi de bizimle çadırda kalıyor. Bir çocuk gibi bizim için. Biz neredeysek o da orada. Evde de zaten hep beraberdik. Biz dışarı çıkınca peşimizden gelirdi."