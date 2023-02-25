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Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı

Kahramanmaraş'taki evleri depremlerde hasar gören ve çadıra yerleşen aile, Boncuk isimli keklikleriyle avunarak zor günleri atlatmaya çalışıyor

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AA
  • Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı

    Depremlerde Dulkadiroğlu ilçesinin Kayabaşı Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar alan Aksu ailesi, geçici barınma merkezlerinden Vali Saim Çotur Stadı'ndaki çadır kente yerleştirildi.
  • Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı

    AA'nın haberine göre evlerinde besledikleri Boncuk isimli kekliği de yanlarına alan aile, 6 kişinin kaldığı çadırda kekliklerinin bakımını ihmal etmiyor.
  • Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı

    Anne Melek Aksu, depremde ağır hasar alan evlerinden eşi Ali ve oğlu Cesur Aksu ile yara almadan çıktıklarını ve birkaç gün araçta kaldıktan sonra çadır kente yerleştiklerini söyledi.
  • Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı

    Kuşları çok sevdiğini, uzun süre muhabbet kuşu beslediğini anlatan Aksu, "Ben keklikleri de çok seviyorum. Birkaç ay önce daha yavruyken 50 lira vererek iki tane keklik satın almıştım. Evimizin bahçesinde, zaman zaman da evin içinde besliyorduk. Bir tanesi yaşamadı. Şu an sadece Boncuk bizimle" dedi.
  • Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı

    Depremden sonra aniden evden çıktıklarını dile getiren Aksu, bir hafta sonra hasarlı eve girerek Boncuk'u dışarı çıkardıklarını ve yanlarına aldıklarını ifade etti.
  • Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı

    Eşi ve oğlunun da Boncuk'u çok sevdiğini belirten Aksu, şunları kaydetti:
  • Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı

    "Depremden dolayı eve giremeyince bir hafta evde yalnız kaldı. Üzüntüsünden tüylerini dökmüş. Üzgündü, durgundu. Bir haftadır yemek yemediği için yeni yeni kendine geliyor. Daha dün ses çıkarmaya başladı. 
  • Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı

    Biz 'Ölür' dedik ama buraya alışınca tekrar ayaklandı. Şimdi de bizimle çadırda kalıyor. Bir çocuk gibi bizim için. Biz neredeysek o da orada. Evde de zaten hep beraberdik. Biz dışarı çıkınca peşimizden gelirdi."

     
  • Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı
  • Çadıra yerleşen depremzede aile, kekliklerini de unutmadı

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