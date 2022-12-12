HABERTURK.COM

İstanbul'un ünlü Cağaloğlu yokuşunda bulunan kırtasiye ve kitapçılar günde binlerce kişiye hizmet veriyor.

ADRES SORANLAR ÇOĞUNLUKTA

Dükkanlara uğrayan vatandaşların büyük bölümü kitap, defter ve kırtasiye satın alırken, bazı vatandaşlar da sadece adres soruyor.

Günün yoğunluğu içinde sorulan adresleri tarif etmekten yorulan bazı dükkanlar bu durumun önüne geçmek için girişte görülecek şekilde 'Lütfen adres sormayın' diye tabela asıyor.

"RAHATSIZLIK DUYMAYIZ"

Bazı dükkanların ise tam aksine sorulan sorulara cevap vermenin mesleklerinin icabı olduğuna vurgu yaparcasına astıkları tabelada "Adres sorulur, rahatsızlık duymayız" ifadeleri yer alıyor...