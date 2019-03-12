Son döneme damgasını vuran oyuncuların başında gelen Çağatay Ulusoy, Türkiye'nin ilk Netflix dizisinin başrolü olarak da bu başarısını taçlandırdı.

Ancak ünlü oyuncu son dönemde aldığı kilolarla tanınmaz hale geldi. İmajını değiştiren, sakallarını uzatan ve oldukça kilo alan Çağatay Ulusoy'un son hali hayranlarını şoke etti. Ünlü oyuncunun son hali ve aldığı kilolar sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.