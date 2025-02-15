Çağdaş Atan: Kendimize çeki düzen vermemiz gereken bir dönem

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 1-0 yenildikleri Bodrum FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağdaş Atan, maçta planlarında ve hesaplarında olmayan bir sonuç aldıklarını belirtti.

Sipay Bodrum FK karşısındaki yenilginin sezon sonu hedeflerini doğrudan etkileyeceğini belirten Atan, "Rakibi kutluyorum. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Kendimize çeki düzen vermemiz gereken bir dönemden geçiyoruz." diye konuştu.

"YENİ TRANSFERLERİMİZDEN İKİ OYUNCU SAKAT"

Kart cezalısı Kemen'in takımın en önemli oyuncularından olduğunu ancak yenilgiyi sadece bu oyuncunun yokluğuna bağlamamak gerektiğini anlatan Atan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında bu maçın ardından bir kamp planlıyoruz. Burada alacağımız 3 puanla gitmek istiyorduk. Yaptığımız 5 transferin grup dinamiğine uyması adına Antalya'da kamp planlıyoruz. Bay geçeceğimiz bir haftamız var. Yeni transferlerin 2'sinin sakatlığı devam ediyor. Ebosele yarın koşulara başlayacak. Bay haftasından sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor maçı var. Kampta en iyi şekilde çalışıp doğru oyun ve formasyonla yolumuza devam etmemiz gerekiyor."