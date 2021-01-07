Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup ederken iki teknik adamın açıklamaları maç sonuna damga vurdu.

Mücadele sonunda Alanyaspor, topla oynamada %71'e %29, şutta 17'ye 13, isabetli şutta 8'e 5 üstünlük kursa da sahadan mağlup ayrılırken teknik direktörü Çağdaş Atan bu konuya değindi. Atan, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok düşündüm ne söyleyebilirim diye ama yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin bizle daha kafa kafaya oynamasını beklerdim daha önceki Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray maçlarımız gibi. Oyuncularım istediğimiz oyunu oynadılar ama beklemediğimiz bir şekilde mağlup olduk. Kendimi zor tutuyorum bir şeyler söylememek için. Susayım ben. 5 büyük lige bakın, topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır. Fenerbahçe büyük camia" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ise bu açıklamaların sorulması üzerine kısa bir yanıt verirken "Yorum yapmak istemiyorum. Skora baksın" dedi.