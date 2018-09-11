Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, geride bıraktığımız gün uçakta başlarına gelen talihsiz olayı hatırlatan muhabirlere konuyla ilgili açıklamada bulunan Yener’in oğlu Çağın Kulaçoğlu, şunları söyledi:

“Önüne geleni böyle yerlere almasınlar. Adam çekmiş kafayı uçağa biniyor. Allahtan kaptan uyanık çıktı. İndiğimizde polis karşıladı ve şahsı aldı götürdü”

NELER YAŞANMIŞTI?

Ana-oğul, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir mekanda verecekleri konser için Atatürk Havaalanından İstanbul-Bodrum seferi yapan bir uçağa bindi. Business kısmından biletleri alan anne, oğul yerlerine oturdu. Bir süre geçtikten sonra hosteslerin ve uçuş ekibinin daha önceden uyardıkları alkollü bir yolcunun sözlü tacizi ile karşılaşan ikili çılgına döndü.

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