Ünlü senarist Çağın Türker, Karaköy'deki bir eğlence yerinde yan masada oturan bir grupla tartıştı. Dışarı çıkan kalabalık grupla tartışma devam etti. Çıkan arbedede başına darbe alan Çağın Türker hayatını kaybetti. Peki; Çağın Türker kimdir? İşte , Çağın Türker ile ilgili detaylar...

ÇAĞIN TÜRKER KİMDİR?

Mizah yazarlığının dışında moda tasarımı da yapan Çağın Türker, ayrıca verdiği aykırı pozlarla da gündeme geliyordu. Türker, Kim Milyoner Olmak İster programındaki argo konuşmalarıyla da dikkat çekmişti.

Girne Amerikan Üniversitesi mezunu olan Çağın türker, mizah dergisi Size dergisinin kurucusudur. Derginin kreatif direktörü de olan Türker aynı zamanda moda ile ilgilenmektedir.

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