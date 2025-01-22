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        Haberler Magazin Çağla Şıkel: Bunun ihmal olduğunu düşündükçe deliriyorum'

        Çağla Şıkel: İhmal olduğunu düşündükçe deliriyorum!

        Çağla Şıkel, Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası üzüntüsünü dile getirerek; "Bunun ihmal olduğunu düşündükçe deliriyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 12:59 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:06
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        "Deliriyorum!"
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        Sunucu Çağla Şıkel, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 vatandaşımızın hayatını kaybettiği faciadan dolayı oldukça üzgün olduğunu söyledi.

        Çağla Şıkel; "Çok üzgünüm. Bunun ihmal olduğunu düşündükçe deliriyorum. Yerimde duramıyorum. Korkunç bir şey. Can kaybına bakmak bile istemiyorum. Diyecek hiçbir şey yok. Yüreğimizin acısını dindirmeyecek ama suçlular umarım en ağır cezayı çekecek" dedi.

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