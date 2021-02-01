TEPKİLERE İSYAN ETMİŞTİ

Şıkel, aşı olduktan sonra, "Nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?" şeklindeki yorumlara isyan etmişti.

Çağla Şıkel, şunları söylemişti:

Yanlış anlaşılmalar olduğunu görünce bir bilgilendirme yapmanın gerekli olduğunu düşündüm. Ben her 18/59 yaş arası vatandaşın hakkı olan 'Çin aşısı Faz 3' çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'mıza başvurarak, gönüllü olarak katıldım. Bu çalışmaya denek olarak katılan 8 bin vatandaştan biriyim.

Bana yapılan aşı da olabilir, plesebo da olabilir. Çünkü sistem tüm dünyada böyle işliyor. Sonucunu, Faz 3 çalışması sonuçlandığında herkes gibi ben de öğrenmiş olacağım. Öncelik sağlık çalışanımız ve 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızken, benim aşı olmam söz konusu değildir. Aslında siz benim aşı olup olmadığıma değil de, cesaretime inanamadınız.