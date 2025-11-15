Çağla Şıkel: Sosyal hayatım kalmadı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağla Şıkel, önceki gün Etiler’de objektiflere yansıdı. Şıkel, yer aldığı '7 Kocalı Hürmüz' adlı tiyatro oyununa gelen tepkilerden oldukça memnun olduğunu söyledi.

Çağla Şıkel; "Çok güzel tepkiler alıyoruz, keyfimiz yerinde. Çok mutluyum, sahne almak için gün sayıyorum size öyle söyleyeyim" dedi. Yoğun temposundan yakınan Şıkel; "Sürekli koşturmacadayım, ancak vakit buldum da dışarı çıktım. sosyal hayatım kalmadı” diyerek sitem etti.

Çağla Şıkel, İstanbul Boğazı’nda jet surf yapmasıyla ilgili ise "Çocuklar dünya çapında yarışlara katılacaklar. Benim için henüz erken, beraber çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin özel hayatıyla ilgili, "Son röportajınızda ‘hayatımda biri var’ edası vermiştiniz, devam mı?” sorusuna ise Şıkel, gülümseyerek, "İşte o eda bazen olmuyor" yanıtını verdi.