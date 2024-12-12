Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağlar Ertuğrul'dan, anlamlı bağış - Magazin haberleri

        Çağlar Ertuğrul'dan, anlamlı bağış

        Çağlar Ertuğrul, dijital platformda yayınlanan 'Prens'te 3'üncü sezon ücretini tamamıyla Koruncuk Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 22:29 Güncelleme: 12.12.2024 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çağlar Ertuğrul, Koruncuk Vakfı'nın 45'inci Yıl Balosu'nda eğitime ve vakıfa katkılarından dolayı teşekkür plaketi aldı.

        2

        Çağlar Ertuğrul, ödül töreninde, 'Prens'ten alacağı ücretin tamamını Koruncuk Vakfı’na bağışlayacağını açıkladı.

        3

        Ünlü oyuncu, sosyo-ekonomik açıdan imkânı olmayan, özellikle kız çocuklarına barınma ve eğitim desteği sunan vakıfla uzun yıllardır birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

        4

        "ALACAĞIM ÜCRETİ KORUNCUK'A BAĞIŞLIYORUM"

        Çağlar Ertuğrul; Genç kızlara aile olduğunuz için ben tekrardan size teşekkür ediyorum. Ben de birkaç zamandır hazırladığım bir şeyden bu gece bu gecenin hayrına bahsetmek istiyorum. Yaptığım işler ne kadar şanslıyım ki hem çocuklar hem de herkes tarafından seviliyor. En son Prens dizimize korsan rolünü de sevdiler. Geçen gün hatta 5 yaşında bir kız çocuğuyla bir sahne çekiyorduk. Prens'in şarkısı dilindeydi. Ben de bunun müjdesini vereyim; Prens'in 3'üncü sezondan alacağım ücreti Koruncuk’a bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Çağlar Ertuğrul
        #Prens
        #koruncuk vakfı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Malmö'de heyecan sürüyor!
        Malmö'de heyecan sürüyor!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        ABD'den rekor savunma bütçesi
        ABD'den rekor savunma bütçesi
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        İstanbul'da en pahalı mezar yeri fiyatı belli oldu!
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Göz göze
        Göz göze
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Fahrettin Altun'dan açıklamalar
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Trump: İran ile savaşabiliriz
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        Pentagon: Oreşnik yeniden kullanılabilir
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        12 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Galatasaray'dan Pellegrini hamlesi!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?