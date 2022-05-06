Yasin Öztekin ile yollar ayrıldı

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde yarı final rövanşları yapıldı.

Cengiz Ünder'in forma giydiği Olimpik Marsilya ile Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord karşılaştı.

Fransız kulübü Olimpik Marsilya, deplasmanda 3-2 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk etti. Feyenoord, mücadelenin 0-0 bitmesiyle finalde Roma'nın rakibi oldu.

Milli futbolculardan Cengiz 80. dakikada oyuna girerken, Orkun 90 dakika sahada kaldı.

ÇAĞLAR OYNAMADI, LEICESTER KAYBETTİ

Diğer eşleşmede İngiltere'de oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan Roma ile Leicester City, yarı final rövanş maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren tek golü, 11. dakikada İngiliz golcü Tammy Abraham attı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Roma, finale yükselen taraf oldu. Bitiş düdüğüyle Romalı futbolcular ve taraftarlar, statta büyük sevinç yaşadı.

Leicester'da Çağlar Söyüncü maçta yedek soyundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak.