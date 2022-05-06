Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Avrupa Ligi
ABONE OL

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder üzüldü, Orkun Kökçü finalde

UEFA Konferans Ligi'nde Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord, deplasmanda Cengiz Ünder'li Marsilya ile golsüz berabere kalıp finale yükseldi. Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester ise aynı kupada Roma'ya elendi

Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder üzüldü, Orkun Kökçü finalde

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde yarı final rövanşları yapıldı.

Cengiz Ünder'in forma giydiği Olimpik Marsilya ile Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord karşılaştı.

Fransız kulübü Olimpik Marsilya, deplasmanda 3-2 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk etti. Feyenoord, mücadelenin 0-0 bitmesiyle finalde Roma'nın rakibi oldu.

Milli futbolculardan Cengiz 80. dakikada oyuna girerken, Orkun 90 dakika sahada kaldı.

ÇAĞLAR OYNAMADI, LEICESTER KAYBETTİ

Diğer eşleşmede İngiltere'de oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan Roma ile Leicester City, yarı final rövanş maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren tek golü, 11. dakikada İngiliz golcü Tammy Abraham attı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Roma, finale yükselen taraf oldu. Bitiş düdüğüyle Romalı futbolcular ve taraftarlar, statta büyük sevinç yaşadı.

Leicester'da Çağlar Söyüncü maçta yedek soyundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finali, 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Stat'ta oynanacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PFDK'dan Trabzonspor'a para cezası!
FUTBOL Trabzonspor'a para cezası!
Samsunspor, Yasin Öztekin ile yollarını ayırdı
FUTBOL Yasin Öztekin ile yollar ayrıldı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
FUTBOL Derbinin hakemi belli oldu!
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri! Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off rakipleri kimler?
FUTBOL Trabzonspor'un muhtemel rakipleri!
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı finalleri | CANLI YAYIN
FUTBOL Finalistler belli oldu!
Real Madrid Manchester City'yi eledi! Şampiyonlar Ligi R.Madrid Manchester City maç özeti ve golleri!
FUTBOL Real Madrid tarih yazdı!
Son dakika: Arda Güler yarışı!
FUTBOL Arda Güler yarışı!
Trabzonspor'a gurbetçi sağ bek
FUTBOL Trabzonspor'a gurbetçi bek
Altay'da yaprak dökümü sürüyor
FUTBOL Altay'da yaprak dökümü sürüyor
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü
FUTBOL Beşiktaş'ta derbi çalışmaları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.