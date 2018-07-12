Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, Murat Şeker, gösterime 9 Kasım'da girecek olan ‘Çakallarla Dans 5'in çekimlerine başladı.

İlki 2010'da çekilen ‘Çakallarla Dans' gişede beklenen başarıyı yakalayamamış sadece 244 bin kişi tarafından izlenmişti. Ne var ki filmin yönetmeni Murat Şeker, izleyici sayısının ikinci filmde artacağına inanarak 2012'de ‘Çakallarla Dans: Hastasıyız Dede'yi çekti. Bu filmin 929 bin kişi tarafından izlenmesi Türk sinemasında yeni bir serinin oluşmasına neden oldu.



Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'dan oluşan ‘Çakallar' izleyici sayısını giderek artırdı. Öyle ki serinin üçüncü filmi ‘Çakallarla Dans: Sıfır Sıkıntı' 1 milyon 666 bin, dördüncü film ‘Çakallarla Dans 4' ise 1 milyon 351 bin kişi tarafından izlendi.

Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla Irmak'ın da oyuncu kadrosuna dahil olduğu 'Çakallarla Dans 5' için İstanbul'un çeşitli semtleri çekim platosu olacak.

"TÜRK SİNEMASI TARİHİNE GEÇTİĞİMİZİN BİLİNCİNDEYİZ"



‘Çakallarla Dans 5'in serinin en komik filmi olacağını söyleyen Murat Şeker, "2010'da başladığımız Çakallarla Dans macerasının 5'inci filmini çekiyoruz. Ekibi bozulmadan ve sürekli üstüne koyarak devam ettiğ imiz için Türk sineması tarihine geçtiğimizin bilincindeyiz. Nazar değmesin diyelim. Takdir izleyicimizindir" dedi.

FİLMİN KONUSU:



Çakallar grubumuz birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı delmek isterken Kayınço Gökhan'ın yıllar önce tek gecelik ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan'la birliktedir. Gökhan, bunu gururuna yediremez. Sinan'la kızı Leyla'yı ayırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdır. Çakallar hem yasağı delip hem de Kayınço'nun kızını kurtarmaya çalışırken başlarına birbirinden komik, heyecanlı olaylar gelecektir.



FİLMİN KÜNYESİ

YAPIMCI : SUGARWORKZ & TAFF Pictures

YÖNETMEN : Murat Şeker,

SENARYO : Ali Tanrıverdi - Murat Şeker

GENEL KOORDİNATÖR : Hülya Şeker

MÜZİK : Serhat Ersöz