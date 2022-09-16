Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Altının ons fiyatında yaşanan Yaşanan düşüşün etkisyle birlikte 16 Eylül Cuma günü düşüşe geçti. Gram altın fiyatları 2 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...