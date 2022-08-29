Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Başta belirtelim ki rakamlar haftaya aşağı yönlü seyirle başladı. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

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