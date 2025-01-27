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        Haberler Bilgi Ekonomi Çalışan anne desteği 2025: Çalışan, bekar, özel gereksinimli çocuğu olan annelere aylık ne kadar verilecek, şartları neler?

        Çalışan, bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere aylık ne kadar destek verilecek?

        Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında çalışan, bekar veya özel gereksinimli çocuğa sahip annelere 20 ay boyunca 255 avro ile 510 avro arasında destek sağlanacak. İşte, çalışan anne desteği hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 17:37 Güncelleme: 27.01.2025 - 17:37
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        Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında; bekar, çalışan veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 20 ay boyunca destek verilecek. Annelerin kayıtlı istihdama katılımını artırmayı hedefleyen proje için 2025 yılında 15 milyonun üzerinde bütçe ayrıldı. Peki, çalışan annelere sağlanacak çocuk desteği miktarı nedir? İşte, projenin ayrıntıları...

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        ÇALIŞAN ANNELERE DEVLET DESTEĞİ

        AB'nin finansman desteği sağladığı 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II)' kapsamında 20 ay boyunca çalışan veya bekar annelere farklı miktarlarda ödeme yapılacak.

        Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olacak proje için 2025 yılında toplamda 15 milyon 295 bin 329 lira 60 kuruş ayrıldı.

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        ÇALIŞAN ANNELERE AYLIK NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

        Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçerli olacak projede, başvuru kabul edilen adaylar her ay ödeme alacak. Aylık destek tutarları şöyle;

        Tam zamanlı çalışan annelere 510 avro (18 bin 926 TL)

        Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 avro (20 bin 779 TL)

        Yarı zamanlı çalışan annelere 255 avro (9 bin 462 TL)

        Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 avro (11 bin 317 TL)

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        ANNEDE ARANAN ŞARTLAR

        Projeden yararlanmak isteyen annede aranan şartlar şöyle:

        Ön kayıt için başvuru tarihi itibarıyla 0 -24 ay aralığında çocuğunun olması.

        Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikâmet etmek.

        Çocukla aynı evde ikâmet etmek.

        Bekâr anne ise çocuğun velayetine sahip olması ve aynı evde ikâmet etmesi.

        En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverene bağlı olarak tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmak.

        Tam zamanlı çalışanların eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı, yarı zamanlı çalışanlar ise bakıcıyı yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırmalı.

        Proje döneminde analık izninde olunmamalı.

        Bakıcının ücreti en az asgari ücret düzeyinde ödenmeli (Yarı zamanlı çalışanlar için asgari ücretin yarısı).

        Yarı zamanlı çalışanların ayda en az 10 gün sigortalı çalışması gerekiyor.

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        BAKICIDA ARANAN ŞARTLAR

        Ek 9’uncu madde kapsamında ev hizmetlerinde tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışan kadın olmak.

        18 yaşından büyük olmak.

        Anne ve çocuk ile aynı ilde ikâmet etmek.

        Yabancı ise Türkiye’de çalışma izni olmak.

        Anne ve baba ile birinci dereceden akrabalık bağı olmamak.

        Aynı evde yaşıyorsa üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmamak.

        0 – 36 ay çocuk bakımıyla ilgili İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeye sahip ya da lise ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

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