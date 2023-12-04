Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet'in 100.yılına özel olarak çalışmayan 10 milyon 430 çalışana 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bir defaya mahsus olarak yapılan ikramiye ödemelerinde Çalışan ve ÇKS kaydı olan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak." ifadelerini kullanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi tarihlerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. İşte 2023 çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...

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10 MİLYON 430 BİN ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.

Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik." ifadelerini kullanmıştı.