Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi 86 maddelik torba yasa teklifine eklendi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan çiftçiler, Bağ-Kur'lu ve çalışan toplam 4 milyon 689 bin çalışana da 5 bin TL emekli ikramiye ödemesi yapılacak. İşte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödeme tarihlerine ilişkin detaylar...
Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri, milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Cumhuriyet'in 100.yılına özel olarak çalışmayan 10 milyon 430 çalışana 5 bin TL emekli ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bir defaya mahsus olarak yapılan ikramiye ödemelerinde Çalışan ve ÇKS kaydı olan emekliler kapsam dışında bırakılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak." ifadelerini kullanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi tarihlerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. İşte 2023 çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...
10 MİLYON 430 BİN ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.
Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik." ifadelerini kullanmıştı.
"EMEKLİLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın geçtiğimiz ay müjdesini verdiği emeklilerimiz için 5 bin lira ödemenin kapsamını genişletiyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimiz de 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek.
5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Meclis'te kabul edilir edilmez çalışmalara başlayacağız. Emeklilerimize en kısa sürede inşallah ulaştıracağız" açıklamasında bulundu. Teklifin Meclis’ten geçmesi durumunda emekli ikramiyelerinin 15 Aralık’tan itibaren ödenmesi bekleniyor.
ÇKS KAYDI OLAN EMEKLİLER İKRAMİYEDEN YARARLANAMADI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir defaya mahsus olmak üzere emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını açıklamıştı. ÇKS kaydı olan emekli çiftçiler 5 bin TL emekli ikramiyesinden yararlanamadı.
DÜZENLEME TORBA YASA MECLİS'TE
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlanacak torba yasaya 80. Madde olarak eklendi. Daha önceki uygulamadan yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur'lu esnaf emeklileri ile birlikte 4 milyon 689 bin emekli de bir kereye mahsus 5 bin TL ikramiye alacak.
"4 MİLYON 680 BİN EMEKLİ FAYDALANACAK"
Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağ-Kur’lu esnaf emeklisi başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurdu.
"15 MİLYON 120 BİN EMEKLİNİN TAMAMINA ÖDENMİŞ OLACAK"
Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar. Böylelikle 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkânından yararlanacak.