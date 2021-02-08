Apart otelde temizlikçiydi! Sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

DHA

Trabzon'da, Pelitli Mahallesi'ndeki bir apart otelde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri, yaralama ihbarı üzerine apart otele giderek inceleme başlattı.

FUHUŞA ZORLAYIP DARP ETTİ

DHA'da yer alan habere göre ekiplerce yapılan çalışmada; apart sahibi B.G'nin, temizlik işçisi olarak işyerinde çalışan G.İ.'ye konaklamak üzere gelen müşterilerle fuhuş yaptırdığı, bu nedenle aralarında yaşanan tartışmada tokat attığı öne sürüldü.

İŞLETMECİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine ekipler işletmeci B.G.´yi gözaltına aldı. Şüpheli B.G., `kasten yaralama´, `fuhuş için yer ve imkan sağlama ile aracılık etmek´ suçlarından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.