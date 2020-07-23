Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon getirilerinin artması sonucu yılın ilk 6 ayında ortalama getirilerin yüzde 12'yi geçmesi sisteme olan ilgiyi artırıyor. Ancak ekonomide önemli ve gözardı edilemeyecek bir gelişme daha yaşanıyor. Hem dünyada faiz oranlarının tarihi seviyelere gerilemesi hem Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonucu özellikle kamu bankalarının konut kredisi faizlerini dramatik düşürmeleri bir süredir bekleyen vatandaşları konut almaya itti. Konut kredi faizlerinin hızla aşağı çekilmesi sonucu bir kısım gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) yatırımcısı getirisinin iyi olmasına bakmadı ve fonlarını bozarak ev peşinatı yaptı. Zaten BES birikimlerinin amacı da sonuçta böylesi hayati meselelerde elde birikmiş bir tutarın bulunması. Rakamlar gönüllü BES fonlarının yıllık ortalama yüzde 25.5 büyüdüğünü gösteriyor. Ancak bu yılın ilk 7 ayında hem konuta kaçanlar hem pandemi nedeniyle büyüme yüzde 16.3'te kaldı. Katılımcı sayısı da şimdiye kadar ortalama yüzde 3.3 büyürken bu yıl binde 5 azalarak 6 milyon 638 bine geriledi. Yılbaşına göre sistemdeki katılımcılardan azalan 33 bin kişiden son 1 ayda sistemden çıkan yaklaşık 11 bininin büyük bölümünün konut alma nedeniyle sistemden ayrıldığı düşünülüyor. Yılbaşında gönüllü BES'te 6 milyon 871 bin kişi bulunurken bu rakam mayıs ayı başında 6 milyon 878 milyona kadar çıktıktan sonra 2 ayda yaklaşık 40 bin azalarak 6 milyon 838 bine indi. Gönüllü BES rakamları ise sistemdeki birikimin değerlendirilmesi ve yeni para girişi ile 138,3 milyar liraya ulaştı.

BİRİKİM YÜZDE 21 TIRMANDI

Gönüllü BES'in bu olumsuz tablosunu düzelten ise çalışanların otomatik katıldığı Otomatik Katılım Sistemi oldu. Gerek fon getirilerinin iyi olması gerek kısa çalışma ödeneği nedeniyle çalışan sayısının azalmaması sonucu pandemi döneminde çalışanlar tasarruflarını sistemde değerlendirmeye karar verdi. OKS'deki biriken para tutarı yüzde 21 artarak 8.1 milyardan 9.9 milyara tırmandı. Sisteme gelen çalışan sayısı da 10 Temmuz itibariyle yılbaşından bu yana 297 bin artarak 6 milyon 297 bine erişti. Otomatik Katılım(da yıllık ortalama büyüme yüzde 32.5 2020'nin ilk 7 ayında ise yüzde 4.9 oldu.

YİNE DE SAYI YÜZDE 2 ARTTI

Böylece yılın ilk 6 ayında toplam BES yatırımları 148.5 milyar liraya çıktı. Sistemin toplam yıllık ortalama büyüme rakamı bu yıla kadar yüzde 26.6'tıyken bu yol yüzde 16.6'ya geriledi fakat buna rağmen katılımcı sayısı yüzde 2'lik yükselişle 13.1 milyon kişiye ulaşmayı başardı. Şimdiye kadar ortalama yıllık katılımcı sayısı artışı yüzde 21 civarındaydı.