'İntihar değil, cinayet'

Olay, 2 yıl önce Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlikten dolayı sık sık kavga eden Sema Nur K. ile kocası H.K. bir gün yine evde tartıştı. İHA'nın haberine göre, Sema Nur’un annesi ve babasının iddiasına göre H.K., eşini pompalı tüfekle öldürdü. Olay sonrası karısının intihar ettiğini iddia eden H.K., 8 ay cezaevinde yattıktan sonra serbest bırakıldı.



Kızlarının intihar etmediğini söyleyen anne Halime Çam ve baba Yaşar Çam, kızlarını kocası H.K.’nin öldürdüğünü iddia etti.

Kızının öldürüldüğünü iddia eden anne Halime Çam, torununun velayetinin de kendilerine verilmesini istedi. Çam, “Kızımı ben 2 yıl önce kaybettim. Eşiyle tartışırken vuruldu ama ben kızımın kendini vurduğuna inanmıyorum. Çünkü mermi bir kulağının oradan girip diğer kulağının oradan çıkmış. Birincisi o merminin yan gitmesi gerekirdi. İlk mahkeme oldu ve bizim haberimiz olmadı mahkemeden. Kendisi mahkeme sonunda serbest geziyor, benim kızımı çok dövdü, ayrılmak istedik ayrılmadı ve bizi tehdit etti. Benim bir tek bir kızım vardı onu da öldürdüler. Kızımı toprak aldı bir tane de küçük kızı kaldı bizimle kalıyor. Onun velayetini almak istiyoruz. Kızımın hatırası onu biz büyütmek istiyoruz. O küçük kızın onlarla büyümesini istemiyorum” dedi.



Kızları ölmeden 3 gün önce telefonla görüştüğünü söyleyen baba Yaşar Çam, kocasının kızını öldürdüğünü kısa bir süre cezaevinde yatıp serbest bırakıldığını öne sürdü. Olayın Yargıtay’da olduğunu söyleyen baba Yaşar Çam, kızının kocasının tutuklanıp cezaevine konulmasını istedi.



Baba Yaşar Çam, “Bir kızım vardı canımdan çok seviyordum ama rahmetli oldu. Fakat katilinin ilk celsede beraat etmesi beni çok yaraladı ve ceza almadı. Kızım ölmeden 3 gün önce beni aradı, ‘baba çocuğumuza bez alacağım bana para gönder’ dedi. Ben de ‘tamam kızım’ dedim. O sırada İstanbul’da bulunuyordum. 30’una gelecektim bilet almıştım. Ve ayın 25’ine bana telefon geldi ve vurulmuşa döndüm. Her hafta buraya geliyor ve kızını istiyor. Ben onu görmek zorunda değilim. 8 ay cezaevinde yatıp çıktı. Devletimizden adaletin yerine gelmesini istiyorum. Bu kız da benim torunum falan değil artık öz kızım. Bu çocuğun bizde kalması gerekir ve tek derdim velayetimi alıp bu kıza bakmak istiyorum. Tek derdim bu” dedi.

İddiaların hedefi olan koca H.K. ise sorularımızı yanıtsız bıraktı.

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