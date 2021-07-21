Show TV'nin beğeniyle takip edilen dizisi Cam Tavanlar'ın yayınlanıp yayınlanmayacağı günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. 21 Temmuz Show TV yayın akışında görünmeyen dizi ile ilgili son durumu derledik...

CAM TAVANLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Cam Tavanlar, bu akşam Kurban Bayramı nedeniyle yayınlanmayacak.

Sevilen dizi 28 Temmuz Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

14.30 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Yedi Bela Hüsnü 'Yerli Sinema'

02.00 Yedi Bela Hüsnü 'Yerli Sinema'

03.45 Cam Tavanlar 'Dizi' (Tekrar)