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Çamaşır asan yaşlı kadına yılan şoku!

İHA

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çamaşır asan yaşlı kadın hayatının şokunu yaşadı. Ormanlı köyünde 85 yaşındaki Emine Teke evinin önündeki bahçeye çamaşır asmaya çalışırken kendisini yılan soktu. Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Mayıs ayında da ilçedeki Kurtlar Köyü Merkez Mahallesi'nde bir evi yılanlar basmıştı

yılan

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bahçede çamaşır asarken yılanın soktuğu yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, Ormanlı köyünde 85 yaşındaki Emine Teke evinin önündeki bahçeye çamaşır asmaya çalışırken kendisini yılan soktu. Yaşlı kadın çığlık atarak yakınlarından yardım istedi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaşlı kadına ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Hastanede tedavi altına alınan kadının zehirlenip zehirlenmediği yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak. Yaşlı kadının yakınları ise yılanı yakalayıp öldürdü.

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