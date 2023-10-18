Camdaki Kız'ın Nalan'ıydı! Burcu Biricik'in asıl mesleği şaşırttı!
Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran güzel oyuncu Burcu Biricik, asıl mesleğiyle gündem oldu. Ünlü ismin asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı!
Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ve geçtiğimiz aylarda final yapan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle gönüllere taht kuran Burcu Biricik, asıl mesleğiyle gündem oldu.
Bugüne kadar; 'Şeref Meselesi', 'Hayat Şarkısı', 'Ulan İstanbul', 'Kırmızı Oda', 'Kuzgun', 'Camdaki Kız' ve 'Fatma' gibi sevilen dizilerde rol alan Burcu Biricik'in asıl mesleği aslında oyunculuk değilmiş.
Başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Burcu Biricik'in arkeolog olduğu ortaya çıktı.
Güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olmuş.