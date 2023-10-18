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        Haberler Magazin Camdaki Kız'ın Nalan'ıydı! Burcu Biricik'in asıl mesleği şaşırttı!

        Camdaki Kız'ın Nalan'ıydı! Burcu Biricik'in asıl mesleği şaşırttı!

        Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran güzel oyuncu Burcu Biricik, asıl mesleğiyle gündem oldu. Ünlü ismin asıl mesleğini duyanlar şaştı kaldı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 17:36 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:36
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        Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ve geçtiğimiz aylarda final yapan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle gönüllere taht kuran Burcu Biricik, asıl mesleğiyle gündem oldu.

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        Bugüne kadar; 'Şeref Meselesi', 'Hayat Şarkısı', 'Ulan İstanbul', 'Kırmızı Oda', 'Kuzgun', 'Camdaki Kız' ve 'Fatma' gibi sevilen dizilerde rol alan Burcu Biricik'in asıl mesleği aslında oyunculuk değilmiş.

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        Başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Burcu Biricik'in arkeolog olduğu ortaya çıktı.

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        Güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun olmuş.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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