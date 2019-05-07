Geçtiğimiz 1 Mayıs günü akşam saatlerinde Önerler Mahallesi’ndeki evinden ayrıldığı kaydedilen ve o andan itibaren bir daha kendisinden haber alınamayan Başak S. (16) adlı kızı arama çalışmaları sürüyor.
Sosyal medyada son günlerde hakkında sıkça paylaşım yapılan konuda ünlü isimlerde hem sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor. Hem de Çorlu’ya gelerek arama çalışmaları hakkında bilgiler alıyor. Bu isimlerden biri de önceki gün Çorlu’ya gelen ünlü sanatçı Metin Şentürk oldu.
Önerler Mahallesi'ne gelen Şentürk, “Öncelikle ilgilenecek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başak 16 yaşında kızımız kaybolmuştur. Duymuyor ve konuşamıyor. Derdini bu açıdan anlatması imkansız. Görenlerin ya da duyanların, bir şekilde haberdar olanların en yakın karakola başvurmalarını insanlık namına rica ediyorum” dedi.
Genç kızın Çorlu’dan Önerler Köyü’nden kaybolduğunu aktaran Şentürk, “Bu civarlarda gerekli aramalar yapılıyor. Ancak konunun nasıl geliştiğini bilemediğimiz için insaniyet namına, insanlık namına herkesin hassasiyet göstermesini istiyorum. Evladımızın hem duymuyor hem de konuşamıyor olması da ayrıca bizi bu konuda daha hassas olmak için mecbur bıraktı. İnsanların bu konuda biraz hassas davranıp bize yardımcı olmalarını tekrar tekrar insanlık namına rica ediyorum” diye konuştu.
6. gününe giren kayıp kızı arama çalışmaları sürüyor.
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