Geçtiğimiz 1 Mayıs günü akşam saatlerinde Önerler Mahallesi’ndeki evinden ayrıldığı kaydedilen ve o andan itibaren bir daha kendisinden haber alınamayan Başak S. (16) adlı kızı arama çalışmaları sürüyor.









Sosyal medyada son günlerde hakkında sıkça paylaşım yapılan konuda ünlü isimlerde hem sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor. Hem de Çorlu’ya gelerek arama çalışmaları hakkında bilgiler alıyor. Bu isimlerden biri de önceki gün Çorlu’ya gelen ünlü sanatçı Metin Şentürk oldu.



