Barışmak için gittiği camide öldürülmüştü

Kayseri'de 4 geçen salı günü akşam saatlerin de Kocasinan ilçesi Boztepe mahallesinde meydana gelen olayda, hayvancılıkla uğraşan Rıfat Y. (62) ve Şakir B. arasında yonca yüzünden tartışma çıktı. İHA'nın haberine göre, tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Şakir B., Rıfat Y.'yi itekledi. Bu sırada fenalaşan Rıfat Y., sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



BARIŞMAK İÇİN GİTTİĞİ CAMİDE ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından taziye için Rıfat Y.'nin cenazesine katılan Şakir B.'nin amcasının oğlu Ağrılılar Dernek Başkanı Bekir B. (65), cami avlusunun önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Bekir B., kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti işleyen Cezmi Y. ve 2 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından özel harekat polisleri ile birlikte zırhlı araçla getirildikleri Kayser Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri de, şüphelilerin sağlık kontrolü sırasında çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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