Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP),engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları kapsamında başkentteki Çamkoru Tabiat Parkı'nı Türkiye'nin ilk engelsiz tabiat parkı haline getirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DKMP planlama yaparken, görme, işitme ve fiziki engelli vatandaşların hayatın bütün alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi için bu alanların herkes tarafından erişilebilir olmasına gayret ediyor.

"Korunan Alanlarda Erişilebilirlik" adı altında başlatılan projelerle bu alanlarda inşa edilen yapı ve tesisler, engelli ve yaşlı vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanıyor.

Geçen yıl Hersek Lagünü Ekoturizm Projesi kapsamında DKMP'nin yatırımıyla tamamlanan Türkiye'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesine rahatlıkla erişim sağlanıyor. Yüksekliği 21 metre olan kulede, tekerlekli sandalye kullananlar, çocuklarıyla alanı ziyaret edenler ve yaşlı vatandaşlar kuşları gözlemleyebiliyor.

Gözlem kulesinin yanı sıra alanda kır kahvesi, botanik bahçesi, kanatlı müdahale merkezi, yürüyüş yolları gibi tesisler de "erişilebilir" olacak şekilde projelendirildi.

İLK ENGELSİZ TABİAT PARKI

DKMP, Ankara'daki Çamkoru Tabiat Parkı'nı da Türkiye'nin ilk engelsiz tabiat parkı yapmak için çalışmalara başladı.

Parka konulacak tabelalar, hediyelik eşya stantları, oluşturulacak flora ve fauna tanıtım alanları, çocuk oyun alanları, gözlem platformu, iskele ve piknik alanları gibi pek çok yapı engelli dostu olacak şekilde inşa edilecek.

Çamkoru Tabiat Parkı'ndan sonra bu uygulamanın örneklerini diğer korunan alanlarda da görmek mümkün olacak.