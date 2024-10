İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy göreve getirildi. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası Can Aksoy hayatı ve kariyeri hakkında sorgulamalar hız kazandı. Peki, Can Aksoy kimdir? Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…